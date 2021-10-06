دعم روسي مصري لخارطة الطريق في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء، دعم مصر لخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون.

كما شدد شكري على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر وضرورة خروج القوات الأجنبية وأي تواجد أجنبي من الأراضي الليبية.