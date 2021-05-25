دعم سويسري لإرساء مصالحة وطنية في ليبيا

استقبلت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، سايمون غايسبولر، مساعد وزير الخارجية السويسري ورئيس قسم حقوق الإنسان السويسري، والوفد المرافق له.

وأكدت وزيرة العدل خلال اللقاء استعداد الوزارة للتعاون مع البعثة الدولية للصليب الأحمر للعمل على تحسين أوضاع النزلاء داخل المؤسسات من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية وبناءً قدرات العاملين بالمؤسسات.

من جهته أكد غايسبولر، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني لإرساء مصالح وطنية وتنفيذ برامج تعنى بالعدالة الانتقالية.

وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو دعم وزارة العدل وفق أولوياتها خاصة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالسجون الرسمية من تقديم الدعم من قبل الحكومة السويسرية للبعثة الدولة للصليب الأحمر،

وأشار إلى أن اللقاءات المباشرة والتواصل المستمر سيسهم في خلق تعاون مشترك في عديد المجالات لمعالجة تحديات خلال هذه المرحلة.

وزيرة العدل تستقبل مساعد وزير الخارجية السويسري استقبلت معالي وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن صباح اليوم الثلاتاء… تم النشر بواسطة ‏وزارة العدل الليبية – Ministry of Justice Libya‏ في الثلاثاء، ٢٥ مايو ٢٠٢١