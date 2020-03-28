دعم صيني للجزائر لمواجهة كورونا

الجزائر تتلقى الدعم من الصين لمواجهة كورونا. [وكالة الأنباء الجزائرية]

تسلمت الجزائر الجمعة، دعما من الصين، يتمثل في معدات طبية ومستلزمات الوقاية للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أفاد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد، فإن الدعم وصل مساء اليوم، جوا عبر رحلة خاصة.

وقال بن باحمد في تصريح للتلفزيون الحكومي: “استلمنا هبة تتكون من مستلزمات وقاية وأجهزة تنفس للتصدي لوباء كورونا.. هذه الهبة من جمهورية الصين الشعبية تعبر عن روابط التضامن والأخوّة بين الشعبين”.

منا جانبه، قال السفير الصيني في الجزائر لي ليانهي، في تصريحات صحفية: “نحن في الصين نهتم بالتعاون مع الجزائر في مكافحة وباء كورونا، وممتنون للتضامن الجزائري مع الصين خلال انتشار الوباء وسنواصل تقديم المساعدات للجزائر”.

يأتي ذلك في حين، تم تسجيل 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بينها وفاة واحدة الجمعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 409 إصابات مؤكدة و26 وفاة، بحسب المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار.

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