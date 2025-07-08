دعم ضخم من الوليد بن طلال.. 300 مليون ريال لتعزيز تشكيلة الهلال

أعلن الوليد بن طلال، العضو الذهبي الشرفي لنادي الهلال السعودي، عن تقديم دعم مالي كبير لإدارة النادي، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي أحمد العجلان عبر منصة “إكس”، فقد خصص الأمير الوليد بن طلال مبلغًا يُقدر بـ 300 مليون ريال سعودي لدعم صفقات “الزعيم” خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويهدف هذا الدعم إلى تمكين الهلال من التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع، من أجل تعزيز صفوف الفريق والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

وكان الهلال قد شارك مؤخرًا في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي قبل أن يودّع البطولة عقب خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2.

العضو الذهبي بنادي #الهلال الأمير الوليد بن طلال يرصد 300 مليون ريال دعماً لإدارة الهلال لفترة التعاقدات الصيفية الحالية . pic.twitter.com/0t4CoM630T — أحمد العجلان (@ahmad2man) July 7, 2025