دعم فرنسي بمليون يورو لمفوضية الانتخابات

وقعت السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لو فرابر دوهيلين، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، تلتزم بموجبه فرنسا بمليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع “تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا” حيث بلغ إجمالي التمويل من فرنسا للمشروع إلى 1،850،000 يورو.

وبحسب بيان للبرنامج الأممي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن المشروع سيعمل على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها. بالإضافة إلى بناء القدرات، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تعزيز نظام تسجيل الناخبين.

ومن بين مبادرات المشروع شراء 12000 صندوق اقتراع وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية في تحديد هوية الناخبين في مراكز الاقتراع لضمان عملية شفافة.

وخلال التوقيع صرحت السفيرة لو فرابر دو هيلين: “إن فرنسا ملتزمة تماماً بدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021. ونشيد بالتزام رئيس المفوضية عماد السايح وفريقه بأكمله. ندعو جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم ونشكر مرة أخرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لالتزامهم بالعمل مع ومن أجل شعب ليبيا”.

وأقيم الحفل بحضور الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والذي أكد: “في إطار الدعم الدولي للتغيير السلمي في ليبيا ولتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد فإن هذه المساهمة سوف تدعم قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 “.

من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نوتو: “الانتخابات ركيزة أساسية للحكم الديمقراطي. في ليبيا، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معاً لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء عملية انتخابية شفافة وشاملة بحيث يتمكن جميع الليبيين من انتخاب حكومتهم ومستقبل بلدهم في 24 ديسمبر 2021. إن الدعم الذي تقدمه فرنسا يساعد بالتأكيد في تعزيز لبناء مؤسسات وطنية ديمقراطية ودفع البلاد نحو التنمية المستدامة الشاملة”.

منذ إعلان قرار إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 من قِبل أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جمع 2.8 مليون يورو لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات، بحسب البيان.