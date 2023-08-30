دعم لجنة 6+6.. محور لقاء «المنفي» بالمبعوث الأممي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة 6+6 والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأشاد المبعوث الأممي بدور المنفي المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.