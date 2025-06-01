دعم للتحول الرقمي والبنية التحتية.. مؤسسة النفط تشارك بفعالية في «يوم التقنية»

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، في فعاليات اليوم الوطني للتقنية، الذي أقيم بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، وذلك بصفتها راعياً استراتيجياً لهذا الحدث التقني الوطني الهام، والذي انطلق في نسخته الخامسة.

وأكد عضو مجلس إدارة المؤسسة والرئيس المكلف، حسين صافار، في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح، على التزام المؤسسة بدعم هذا الحدث الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم المشاريع والمبادرات التقنية الوطنية، كما أشاد بجهود المؤسسة الليبية للتقنية في تنظيم هذا الحدث السنوي المتميز.

وشهدت مراسم الافتتاح عرضاً مرئياً استعرض أبرز التقنيات الحديثة التي تطبقها المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، في المجالات الإدارية والميدانية داخل الحقول والمواقع النفطية.

وحظيت الفعالية بحضور رفيع من مسؤولين وممثلين عن مؤسسات الدولة، من بينهم عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أحمد عمار، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وممثل الشركة القابضة للاتصالات محمد الأندلسي، وممثل الهيئة العامة للاتصالات عبدالباسط الباعور، إلى جانب ممثلين عن شركتي السرير للعمليات النفطية وزلاف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز، وعدد من المدراء العامين، والخبراء والفنيين من مختلف الشركات والمؤسسات التقنية.

وتضمنت فعاليات اليوم الوطني للتقنية عددًا من ورش العمل والجلسات الحوارية، إلى جانب ملتقى قادة التقنية، وقمة مطوري البرمجيات، وفعالية الأمن السيبراني، التي هدفت جميعها إلى تبادل الخبرات، واستعراض آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.