دعم مبادرة «باتيلي».. محور لقاء الرئاسي بوفد أمريكي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف”، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أوردمان.



وتناول اللقاء، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، العسكرية والأمنية والاقتصادية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وقدمت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إحاطة بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، بالإضافة إلى لقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي، وأشادت بدور وجهود المجلس الرئاسي في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات.

من جانبه أشاد المنفي بدور الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابي تجاه الملف الليبي والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعمها عبدالله باتيلي لإنجاز الانتخابات خلال العام 2023م.