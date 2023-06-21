دعم مشروع المصالحة.. محور لقاء «المنفي» بعدد من الأكاديميين

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، عدداً من الأكاديميين والأعيان والمشايخ في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء الذي عُقِد بالعاصمة طرابلس، يأتي لبحث سُبل دعم ملف المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي.

وأثنى الأكاديميين والأعيان والمشايخ، على الدور الإيجابي للمجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة، وفي العملية السياسية بشكل عام، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيسه في كل الملفات التي يتعاطى معها.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي على دور الأكاديميين وأعيان ومشايخ ليبيا من أجل دعم ملف المصالحة وتفعيله بشكل حقيقي في كل أنحاء البلاد.

وقال المنفي إن المجلس الرئاسي يتعامل مع كل المناطق والمدن الليبية على حد سواء، ويتعامل مع جميع الأطراف الدولية والمحلية كشركاء، واستمع للجميع من خلال عقدنا لقاءات وزيارات قمت بها شرقاً وجنوباً وغرباً.

وأوضح المنفي أن المجلس تعامل مع كل الملفات السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، من بينها ملفات الإفراج على المعتقلين السياسيين، وعودة المهجرين بالبلاد بشكل عام إلى مدنهم ومناطقهم.