دعم وساطة ترامب.. البرهان يعيد تشكيل «مجلس التعاون» مع السعودية

قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وجاء القرار عقب لقاء البرهان بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في إطار دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية تشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التنسيق السياسي المتواصل بين الخرطوم والرياض، خاصة عبر الآلية الرباعية المعنية بالملف السوداني، لدعم الاستقرار وإنهاء النزاعات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع الحفاظ على أمن البحر الأحمر والمنطقة.

وكان الفريق أول البرهان قد أجرى في ديسمبر 2025 زيارة إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها بولي العهد السعودي، حيث ناقشا مستجدات الأحداث الراهنة في السودان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

في السياق ذاته، أعلن البرهان دعمه لمبادرة ووساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مياه النيل، مشددًا على أن السودان يرحب بمقترحات ترامب لإيجاد حلول مستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وجاءت المبادرة الأمريكية بعد رسالة وجهها ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مع التأكيد على أن أي دولة لا يجب أن تفرض سيطرة أحادية على الموارد المائية بما يضر بدول الجوار.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل محاولات كل طرف للسيطرة على مواقع استراتيجية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص داخل وخارج البلاد، وفق تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.