دعم ياباني لمنظمة الصحة العالمية

رئيس وزراء اليابان يعبر عن دعمه لمنظمة الصحة العالمية. [رويترز]

عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن دعمه، لدور منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، على النقيض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بوقف تمويل بلده للمنظمة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونقلت “رويترز” عن آبي قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه أبلغ بقية قادة مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الخميس أنه على المجتمع الدولي أن يتعاون لمكافحة هذا المرض المعدي الذي له تأثير عالمي، مضيفا أن اليابان ستدعم منظمة الصحة “بقوة”.

وأضاف: “وحدها منظمة الصحة العالمية هي التي يمكنها العمل كمؤسسة دولية لمكافحة الجائحة”.

ولم يوجه آبي انتقادات لترامب الذي تربطه به صداقة وثيقة، لكنه عبر عن مساندته لدعوات قادة مجموعة السبع لبحث إصلاح منظمة الصحة.

وأفاد رئيس الوزراء الياباني بأن “هناك وجهات نظر متنوعة فيما يتعلق بمنظمة الصحة، منها أنها قد لا تكون محايدة من الناحية السياسية”.

ورفض رئيس الوزراء الياباني فكرة خفض تمويل اليابان للمنظمة، مشدّدا على دعم منظمة الصحة العالمية بقوة في الوقت الراهن.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه سيعلق تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة بسبب أسلوب إدارتها لأزمة كورونا.

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