دعوات إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة منشأ كورونا

ذكرت مجموعة من كبار العلماء في خطاب أن منشأ فيروس كورونا لا يزال غير واضح، ولا توجد حتى الآن أدلة واضحة للبت بشكل قاطع أنه نشأ على نحو طبيعي أو نتج عن تسرب من أحد المختبرات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن 18 عالما قولهم، منهم رافيندرا جوبتا، خبير علم الأحياء المجهرية في جامعة كمبردج، وجيسي بلوم، الذي يدرس نشأة الفيروسات في مركز “فريد هتشنسون” لأبحاث السرطان: “لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحقيق لتحديد منشأ الجائحة”.

وأضاف العلماء: “نظريتا التسرب العارض من مختبر، والانتقال من الحيوانات إلى البشر، ما زالتا قائمتين”.

وظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ووهان الصينية نهاية عام 2019، وأودت الجائحة بحياة 3.34 مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.