دعوات إلى هدنة إنسانية في غزة من أجل إدخال المساعدات

دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة قوله: “إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة”.

وشهد قطاع غزة دمارا هائلا بسبب الضربات الإسرائيلية المتلاحقة عليه لليوم الحادي عشر على التوالي وذلك منذ بدء التصعيد.