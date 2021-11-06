دعوات تتزايد للاحتجاج ضد مفوضية الانتخابات

مع قرب الإعلان رسمياً عن فتح باب الترشح للانتخابات القادمة، تتزايد الدعوات للاحتجاج ضد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ودعت القوى الوطنية والأحرار والحرائر للتظاهر يوم غد الأحد، الساعة 10 صباحاً، أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في العاصمة طرابلس.

وبحسب المنظمين للمظاهرة، فإن التظاهرة تأتي لنقل رسالة واضحة ومحددة تتمثل فيما يلي: