دعوات عاجلة لمراجعة «معاشات المتقاعدين» وتحسين أوضاعهم المعيشية

أصدر حزب المستقلين الديمقراطي، بيانًا رسميًا حمل رقم (24) لسنة 2026م، دعا فيه إلى ضرورة التدخل العاجل لإنصاف المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، في ظل ما وصفه بتدهور الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة في مختلف مناطق البلاد.

وأوضح الحزب في بيانه أن المتقاعدين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للدخل، وأثر بشكل مباشر على فئة قدمت سنوات طويلة من الخدمة في مؤسسات الدولة.

وأكد البيان أن المتقاعدين يمثلون ذاكرة الدولة وخبرتها المتراكمة، مشددًا على أنه لا يمكن القبول بأن يجدوا أنفسهم في وضع اقتصادي غير قادر على تلبية متطلبات الحياة الأساسية بعد عقود من العمل والعطاء.

وانطلاقًا من ما وصفه الحزب بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، دعا الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، شملت الإسراع في مراجعة مرتبات ومعاشات المتقاعدين بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، إلى جانب توفير التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية اللازمة للمتقاعدين وأسرهم.

كما طالب البيان بصرف المستحقات المالية والحقوق القانونية دون أي تأخير أو تمييز، إضافة إلى وضع برامج وطنية مخصصة لدعم كبار السن وتحسين مستوى معيشتهم، مع إشراك ممثلي المتقاعدين في مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بحقوقهم.

وشدد الحزب على أن احترام المتقاعد يمثل احترامًا لتاريخ الوطن، وأن توفير حياة كريمة لهذه الفئة يعد واجبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل أو المساومة، داعيًا كافة مؤسسات الدولة إلى اعتبار ملف المتقاعدين أولوية اجتماعية وإنسانية تتطلب حلولًا عملية وعاجلة تحفظ الكرامة الإنسانية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “المتقاعد ليس عبئًا على الدولة، بل رصيد وطني يستحق التقدير والرعاية والعيش الكريم”.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في ليبيا، ما ينعكس بشكل مباشر على فئات الدخل الثابت، وفي مقدمتها المتقاعدون، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في هياكل الأجور والمعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم.