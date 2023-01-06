دعوات لترسيم الحدود بين ليبيا والجزائر

دعت عضو مجلس النواب عن منطقة أبو سليم – الهضبة د. سعاد عبد الله، السلطة التنفيذية في ليبيا إلى السعي لترسيم الحدود بين ليبيا والجزائر.

ويأتي ذلك على خلفية شائعات باختراق منطقة الحدود في أقصى جنوب غرب ليبيا من الجانب الجزائري لبضعة كيلومترات على مستوى قرية ايسين بالقرب من مدينة غات.

وأكدت سعاد عبد الله في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، على هامش زيارتها ضمن وفد من مجلس النواب إلى عدد من مدن الجنوب الليبي، على أن ترسيم الحدود الليبية مع الدول المجاورة أضحى أمرا ضروريا لتجنب أية مشاكل وإزاحة كل الغموض.

ويرى مراقبون للشأن المحلي الليبي أن بعض الدول المجاورة قد تكون استغلت الأوضاع المتأزمة في ليبيا وقامت بتجاوزات في المناطق الحدودية على حساب الأراضي الليبية.

وكان مجلس النواب الليبي أعلن في ديسمبر الماضي رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد، من دون أيّ مشاورات سابقة.

وأعربت لجنتا والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن استغرابهما لقيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوقيع قرار ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من جانب واحد ودون مشاورات في هذا الوقت الصعب الذي تمر به ليبيا واعتبرتا تلك الخطوة انتهاكا للمصالح الليبية في المتوسط.

وأدانت حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب الخطوة المصرية واعتبرتاها انتهاكا للسيادة الليبية.

كما أعلن المجلس الرئاسي عن رفضه لترسيم الحدود بين الدول بشكل أحادي الجانب، وأكد أن مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب حيث تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج تلك القواعد والآليات.