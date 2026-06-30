دعوات لتنفيذ التوصيات.. «الحوار المهيكل» في ليبيا يختتم جلساته

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) أن أعضاء الحوار المهيكل شاركوا تجاربهم خلال الجلسة الختامية عبر مداخلات قصيرة، حيث ركزت النقاشات على المرحلة المقبلة وما تتطلبه من خطوات عملية.

وأكد المشاركون أن الأولوية الحالية تتمثل في الدفع نحو التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن الحوار، مع تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف بهدف بناء مستقبل أفضل لليبيا.

وشددت المداخلات على أهمية العمل المشترك من أجل توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يساهم في إنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

كما دعا المشاركون إلى تهيئة بيئة سياسية وأمنية ملائمة تتيح إجراء انتخابات وطنية تتسم بالشفافية والنزاهة، باعتبارها خطوة أساسية في مسار الاستقرار.

ويأتي هذا التأكيد في سياق جهود الأمم المتحدة المستمرة لدعم المسار السياسي في ليبيا، وسط تحديات تتعلق بتعدد السلطات والانقسام المؤسسي وتعثر الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الماضية.