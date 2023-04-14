دعوات لشد الرحال إلى الأقصى خلال آخر جمعة في رمضان

دعت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، الخميس، الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المُبارك بمدينة القدس في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان لهذا العام.

"هنيئاً لمن لبى نداء الأقصى" .. أجواء إيمانية تعم رحاب المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/CN6yw2OAPD — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 14, 2023

جاء ذلك في بيانين منفصلين أصدرتهما الحركتان، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وقالت حركة “حماس” في بيانها: “ندعو للمشاركة الحاشدة ومواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى المبارك، تجديدا لبيعة الدفاع عنه وحمايته من الاحتلال”.

وشدّدت الحركة على “ضرورة إفشال مخططات العدو الصهيوني والمستوطنين في تدنيسه واقتحامه وتقسيمه”، وفق تعبيرها.

بدورها، دعت حركة الجهاد الإسلامي “أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والاحتشاد في ساحاته ومصلياته وقبابه، وأداء الصلاة فيه والاعتكاف والرباط الذي يشكل تحديا للعدو ومشاريعه ومخططاته وزعمائه الإرهابيين”، وفق بيانها.

وأضاف بيان الحركة: “الشعب الفلسطيني الذي خاض المواجهات وقدم شلالاً من التضحيات دفاعًا عن القدس والأقصى، لن يتأخر عن تقديم المزيد ردًا على أي جريمة يرتكبها العدو بحق مقدساته، فالمساس بالأقصى قبلة المسلمين الأولى هو مساس بحقنا في فلسطين وبعقيدة أمتنا ودينها”.

خيمة دافئة تطلّ على كلّ ما هو جميل في المسجد الأقصى.. هُنا ينام المعتكفون ويأخذون قسطاً من الراحة ويرابطون، وإنّها كما يقولون "خيرٌ من الدنيا وما فيها" pic.twitter.com/UAD2HvWsLr — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 13, 2023

وتشهد مدينة القدس توترا منذ أيام، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الأسبوع الماضي، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.

وأدّت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.