دعوات لفحص الواردات الزراعية في ليبيا

حذّر المحلل الاقتصادي سامي رضوان من مخاطر صحية قال إنها قد ترتبط ببعض الخضروات والفواكه المستوردة إلى ليبيا من دول مجاورة، داعيًا الجهات الرقابية، وعلى رأسها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إلى تشديد إجراءات الفحص والتحليل المخبري على الواردات الزراعية، وسط مخاوف من وجود متبقيات لمادة «الكلوربيريفوس» المستخدمة في تصنيع المبيدات الحشرية.

وفي تصريح لـ«عين ليبيا»، قال رضوان إن مادة «الكلوربيريفوس» تُعد من المركبات الفوسفاتية العضوية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية، بعد تحذيرات ودراسات علمية تناولت تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة، خصوصًا ما يتعلق بالجهاز العصبي.

وأشار إلى أن بعض الدراسات ربطت التعرض المستمر لهذه المادة بمشكلات صحية تشمل اضطرابات عصبية، وضعف التركيز والذاكرة، وتأثيرات محتملة على نمو الأطفال، إلى جانب مخاوف من انعكاساتها الجينية على المدى البعيد.

وأضاف رضوان أن ضعف الرقابة على بعض المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق يثير القلق، لافتًا، بحسب تعبيره، إلى أن غالبية العاملين وأصحاب محلات بيع الخضروات والفواكه في ليبيا “ليسوا ليبيين”، معتبرًا أن “بعضهم لا يضع صحة المواطن ضمن أولوياته بقدر اهتمامه بتحقيق الربح”، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، استشهد رضوان بدراسة أعدّها الباحث حمد حسن من جامعة عمر المختار عام 2023، أشارت إلى وجود مؤشرات على استخدام مادة «الكلوربيريفوس» ضمن بعض المبيدات الزراعية المتداولة في ليبيا، خاصة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات.

كما تناولت الدراسة، وفق رضوان، نتائج تحاليل لعينات تفاح محلية ومستورة جُمعت من مناطق عدة في شرق ليبيا، بينها شحات والوسيطة ووردامة، حيث تم رصد متبقيات من المادة في عدد من العينات، ما أعاد الجدل بشأن مستوى الرقابة على الأغذية المتداولة في الأسواق.

ودعا رضوان الجهات المختصة إلى تكثيف حملات التفتيش والفحص الدوري على المنتجات الزراعية المستوردة والمحلية، والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية، محذرًا من أن غياب الرقابة الفعالة قد يعرّض المستهلكين لمخاطر صحية متزايدة.

كما دعا المواطنين إلى غسل الخضروات والفواكه بعناية قبل استهلاكها، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة، إلى حين تعزيز منظومة الرقابة وضمان سلامة الأغذية المطروحة في الأسواق الليبية.