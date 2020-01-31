دعوات لقطع العلاقات مع الإمارات وإعلان حالة الحرب معها

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق قالت إن نقل أبوظبي سودانيين لدعم عناصر حفتر يعد جريمة لاستغلال الحاجات الإنسانية للشباب السوداني. [أرشيف/إنترنت]

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن الغطاء السياسي لمعركة صد العدوان على العاصمة طرابلس، يشي بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج متواطئ، على حد قوله.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال الشاطر:

الأبطال الذين يدافعون عن العاصمة ويُقدمون الشهداء والذين هُجِروا ودُمِّرت ممتلكاتهم وقُتِل أطفالهم بالعدوان المباشر من دولة الإمارات طيلة 10 أشهر لم يحرك مشاعر فائز السراج ليقطع العلاقات معها.

وأضاف:

الغطاء السياسي للمعركة يشي بأنه متواطئ. مصيبة لو صح ذلك.

الأبطال الذين يدافعون عن #العاصمة ويقدمون الشهداء والذين هجروا ودمرت ممتلكاتهم وقتل أطفالهم بالعدوان المباشر من دولة #الامارات طيلة 10 أشهر لم يحرك مشاعر #فايز_السراج ليقطع العلاقات معها. الغطاء السياسي للمعركة يشي بانه متواطئ. مصيبة لو صح ذلك. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) January 30, 2020

هذا ودعا وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والمفقودين وشؤون الجرحى بحكومة الوفاق، مهند يونس إلى قطع العلاقات مع دولة الإمارات، وإعلان أن ليبيا في حالة حرب معها.

وقال يونس، في وقت سابق، عبر حسابه على تويتر:

يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها.

من جانبهم طالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالتصويت على قطع العلاقات مع دولة الإمارات، ورفع دعوى قضائية ضدها في المؤسسات الدولية والحقوقية.

وأبدى الأعضاء خلال اجتماع سابق للمجلس، في طرابلس، عن استياءهم من تعاطي حكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، إرسال أبوظبي مواطنين سودانيين لحراسة حقول نفطية في ليبيا.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها إن شركة إماراتية أرسلت مواطنين سودانيين إلى ليبيا رغما عنهم، مضيفة أنهم يتقصون أمر المواطنين السودانيين مع حكومة أبوظبي.

ويأتي تعليق الخارجية السودانية بعد إرسال شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، مئات الشباب السودانيين إلى ليبيا، بعد التعاقد معهم على أساس حراس أمن في إمارة أبوظبي.

من جانبها قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن نقل أبوظبي سودانيين لدعم عناصر حفتر يعد جريمة لاستغلال الحاجات الإنسانية للشباب السوداني.

ودعت خارجية الوفاق في بيان لها الثلاثاء، البعثة الأممية ومجلس الأمن، ورعاة مؤتمر برلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في تورط الإمارات عسكريا بليبيا، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك مجال للشك في تورط الإمارات في قتل الليبيين، وإفشال التسوية السياسية في البلاد.

وثمن بيان خارجية الوفاق حرص الخرطوم على عدم استغلال الشباب السوداني، وتوريطهم عسكريا ضد ليبيا، معربة عن استعدادها للتعاون مع السودان في هذا الصدد.

هذا ونشرت قناة “ليبيا الأحرار” مقطع فيديو، أظهر وصول 50 شابا سودانيا من الذين أرسلتهم الإمارات لليبيا إلى مطار الخرطوم.

وقالت مصادر صحفية إن الشباب الذين تمت إعادتهم إلى الخرطوم توجهوا نحو مقر السفارة الإماراتية، للاعتصام أمامها لحين تسلم مستحقات مالية وعدت الحكومة الإماراتية بتحويلها لهم عبر سفارتها بالخرطوم، وأوضحت نفس المصادر أنه من المنتظر أن تصل مجموعة أخرى فجر الأربعاء.

وبحسب تصريحات أحد الشباب السودانيين الذين أرسلوا إلى بنغازي والتي نقلتها قناة الجزيرة فإن السلطات الإماراتية أعادت نحو 150 شابا سودانيا إلى أبوظبي، في حين تبقى نحو أكثر من 100 شاب، في ليبيا بحسب المصدر نفسه.