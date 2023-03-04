دعوات للتصدي لاقتحامات واسعة في المسجد الأقصى المُبارك

دعت جماعات المستوطنين، لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمناسبة ما يسمى عيد ”المساخر” اليهودي.

بالمقابل، أطلقت دعوات مقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء للتصدي لاقتحامات المستوطنين، التي تستغل الأعياد اليهودية، سعيا إلى تغيير الوضع القائم بالأقصى وفرض وقائع جديدة، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية، بحسب ما أفادت شبكة “قدس” الإخبارية.

جماعات "الهيكل" المزعوم تدعو لاقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء تزامناً مع ما يسمى عيد "المساخر العبري" pic.twitter.com/uZOeozQHOQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 4, 2023

وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، وتوقعات بارتفاع حدة التصعيد الأمني قبيل شهر رمضان المبارك.

ومن المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى تصاعدا في الهجمة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد عددا من الأعياد اليهودية.

وتسعى حكومة الاحتلال إلى نشر الآلاف من قواتها في مدينة القدس المحتلة استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي من المتوقع أن يشهد تصعيدا كبيرا.

وفي ذات السياق، تطالب الجماعات الاستيطانية المتطرفة بمضاعفة أعداد المقتحمين للأقصى خلال عيد “الفصح”، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 أبريل المقبل، حيث بدأت حشد أنصارها من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد.

وأظهرت معطيات حديثة أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى قد زاد بنسبة 16% في الأشهر الأخيرة.