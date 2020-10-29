دعوات للتظاهر بالقدس في «جمعة غضب» نصرة لرسول الله ﷺ

أفاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، بأن يوم غد الجمعة سيكون يوم غضب، نصرة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبيرا عن الاحتجاج والرفض لمحاولات الإيذاء بحقه واحتفالا بذكرى مولده.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الشيخ صبري قوله: “المسلمون يرفضون الرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيعبرون عن رفضهم لهذه التجاوزات غير الحضارية”.

وأضاف: “الرسومات المسيئة تتعارض مع حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير، على خلاف ما يدعون، وهي في الحقيقة استهزاء وسخرية”.

وحركت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام عاصفة إدانات ضده، وأطلقت على أثرها حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية في عدد من الدول العربية والإسلامية، التي أكدت أن “هذه التصريحات جاءت لتغذي مشاعر الكراهية ضد المسلمين”.

وقال ماكرون حينها في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي تحت شعار “إلا رسول الله”.