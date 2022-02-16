دعوات لمحاسبة من ساهم في الغارات المصرية على درنة قبل 7 سنوات

دعت منظمة ليبيون مع الدولة المدنية في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، الجهات القضائية والمحلية إلى محاسبة من ساهم في الغارات المصرية على مدينة درنة قبل 7 سنوات.

وفي الذكرى السابعة للغارات المصرية على الاحياء المدنية في درنة، شددت المنظمة على ضرورة انزال اقصى العقوبات للذين ساهموا في هذه الغارات وأيدوها من الجانب الليبي.

وتابعت المنظمة أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قام بتأييد هذه الغارات المصرية، دعما منه لخليفة حفتر المتحالف مع مصر، مضيفة أنّ الغارات المصرية على درنة تسببت في سقوط 7 قتلى وجرحي من المدينة كلهم مدنيين.

وذكرت المنظمة أن هذا الاعتداء المصري يعد من أكبر الجرائم التي تعرضت لها مدينة درنة، مع مايضاف اليها في التاريخ من الجرائم والاعتداءات ودمار التحتية في المدينة، وسجن وتعذيب كل من هو معارض لمشروع خليفة حفتر.