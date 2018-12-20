دعوات لمقاطعة شوكولاتة توبليرون بسبب ملصق «حلال»

التعديل الذي بات معروفاً على نطاق واسع ويثير اليوم تفاعلا على الانترنت.[ دويتشه فيلله]شوكولا توبليرون ذات شريط المثلثات الشهيرة وضعت شهادة “حلال” على منتجاتها التي لم تتوقع أنها بهذا ستثير الرأي العام ضدها، وأنها في مرحلة ما ستتلقى دعوات بمقاطعتها.

التعديل الذي جرى في أبريل الماضي بات معروفاً على نطاق واسع ويثير اليوم تفاعلا على الانترنت. فيما تباينت التسؤلات حول أي تغيير طرأ على المكونات، حسبما تساءل موقع مجلة فوكوس الألماني.

فيما أفادت المتحدثة باسم الشركة “المصنع وكل منتجاته منحوا شهادة تطابق منتجاتهم ومكوناتها مع مقاييس الحلال، وهذا لا يعني بالضرورة تغيير مسار عملية الإنتاج، بل إن النسخة الأصلية من المنتج ما زالت هي المعمول بها”.

مجلة شتيرن الألمانية غردت تقول” خصصت توبليرون منتجا حلالاً للمسلمين، وهو أمر أثار مزيدا من الجدل.

المسألة الأكثر خطورة التي وردت في تقرير المجلة هي أنّ الشركات التي تعرض شهادة “حلال” علناً على منتجاتها معرضة لمقاطعة الجمهور في سويسرا، فكيف سيكون وضع الشركة السويسرية التي مقرها في العاصمة برن.

ويبدو أن Toblerone متخوفة من رد فعل المستهلكين السويسريين ومن التوجه الذي يدعو لمقاطعة كل منتجات الحلال في سويسرا، لذا لم تعلن بشكل واضح عن شهادة “حلال” على علبتها.