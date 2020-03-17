دعوات لوقف القتال في ليبيا لدواعي إنسانية في ضلّ تهديد «كورونا»

دعت سفارات (الولايات المتحدة- الجزائر- فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- هولندا والمملكة المتحدة) وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى حكومتي تونس والإمارات جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، ووقف النقل المتستمرّ لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا.

وأوضح بيان مشترك نُشِر عبر الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا، أن هذه الدعوة تأتي من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجدّ.

وجاء في البيان: “نحن ندعم بقوة جهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد وهي تتنادى بروح من اللحمة الوطنية، ونحثّها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحّة ورفاهية جميع الليبيين.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الهدنة ستمكن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر.

وأضاف البيان: “ونعرب عن آمالنا القوية في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبييْن على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي”.

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