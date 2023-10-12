دعوة أممية أمريكية لتوحيد الجهود من أجل إجراء الانتخابات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر البعثة في طرابلس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن في ليبيا والأزمة الإنسانية في درنة، وشدّد الطرفان على ضرورة وجود استجابة موحدة من قبل جميع السلطات الليبية لأزمة درنة.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، ناقش الطرفان القوانين الانتخابية، واتفقا أنها في صيغتها التي وردت من مجلس النواب، تمثل تسوية إيجابية بين لجنة 6+6.

وأضاف باتيلي: “من هذا المنطلق، جددنا الدعوة للقادة الليبيين إلى الاستجابة لدعوات توحيد الجهود من أجل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشاملة وحل القضايا المتبقية موضع الخلاف السياسي والمتعلقة بالانتخابات”.