دعوة أممية إلى «الرئاسي» لإقرار وتنفيذ الترتيبات الأمنية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى إقرار خطة الترتيبات الأمنية والبدء في تنفيذها.

ورحبت البعثة الأممية، عبر تغريدة على حسابها في توتير، بالمشاورات التي بادرت بها لجنة الترتيبات الأمنية مع مجموعات في طرابلس وما حولها، كان آخرها في مدينة ترهونة، لتحقيق التوافق وضمان عملية تنفيذ سلسة.