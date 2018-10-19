دعوة أممية إلى «الرئاسي» لإقرار وتنفيذ الترتيبات الأمنية

ورحبت البعثة الأممية، عبر تغريدة على حسابها في توتير، بالمشاورات التي بادرت بها لجنة الترتيبات الأمنية مع مجموعات في طرابلس وما حولها، كان آخرها في مدينة ترهونة، لتحقيق التوافق وضمان عملية تنفيذ سلسة.
ترحب بعثة #الأمم_المتحدة للدعم في #ليبيا بالمشاورات التي بادرت بها لجنة الترتيبات الأمنية مع مجموعات في #طرابلس وما حولها، كان آخرها في مدينة #ترهونة، لتحقيق التوافق وضمان عملية تنفيذ سلسة. وتدعو البعثة المجلس الرئاسي إلى إقرار الخطة والبدء في التنفيذ pic.twitter.com/3Gs9F0enaz
— UNSMIL (@UNSMILibya) October 19, 2018
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