دعوة أممية قطرية إلى التوصل لاتفاق سياسي بشأن الانتخابات الليبية

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز.

وبحسب ما أفاد باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، فقد استعرض اللقاء تطورات العملية السياسية الليبية.

ودعا الطرفان إلى وحدة الصف والهدف والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

كما حث المبعوث الأممي والوزير القطري، الشركاء الإقليميين والدوليين على مواصلة دعمهم الفردي والجماعي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تنظيم الانتخابات.

بدوره أعرب المبعوث الأممي عن امتنانه للمساعدة التي تقدمها قطر لأهالي درنة، وجدد الدعوة للقادة الليبيين إلى توحيد الجهود في الاستجابة للأزمة.