دعوة إيطالية – تركية لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

إلتقي وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أمس الثلاثاء، نظيره التركي خلوصي آكاري، في أنقرة، وأكد من خلال الزيارة على أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، ولا يوجد حل لليبيا مقسمة”.

وقال غويريني: “إن بلاده ترى أنه يجب التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا لتوفير مساحة ودفعة جديدة للحوار على النحو المتفق عليه في مؤتمر برلين”.

وتناول الاجتماع مهمة “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا، والتي وصفها وزير الدفاع الإيطالي بأنها “متوازنة وتقف على مسافة متساوية” من طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

إلي ذلك استعرض غويريني خلال اللقاء الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، التي “تتقاطع فيها المصالح الوطنية” لإيطاليا وتركيا.

وبحسب ما أفادت به مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الايطالية مساء أمس الثلاثاء بأن غويريني أعرب عن “الأمل ببذل كل جهد من أجل حل متوازن للخلافات التي برزت” في هذه المنطقة.

ومن خلال لاجتماع جدد الطرفان الدعوة لإحياء روح الحوار والتعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية، والعمل بشكل بناء لتسجيل أي انتهاك للامتثال لقواعد القانون الدولي في هذه المنطقة.