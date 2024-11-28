دعوة الفلسطينيين إلى تصعيد كل أشكال المقاومة بالضفة والقدس

نقل المركز الفلسطيني للإعلام، مساء اليوم الخميس، بيانا لحركة “حماس”، دعت فيه “إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات المتضامنة مع قطاع غزة في مدن وعواصم العالم من أجل وقف العدوان والإبادة”.

وجاء بيان الحركة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت فيه: إن “هذا اليوم يأتي في ظل استمرار العدوان الهمجي وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيونازي ضد شعبنا في قطاع غزَّة منذ 419 يوما”.

وأضاف البيان أنه “دمّر خلالها كل مقوّمات الحياة الإنسانية لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في حربٍ وحشيةٍ لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، ستبقى شاهدة على مدى إجرام الاحتلال وإرهابه، ووصمة عار على الدعم الأمريكي وكل من تخاذل عن دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية”.

وأوضحت الحركة في بيانها أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يذكّرها مجددا بالمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق كل مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بضرورة العمل الجدّي والفاعل لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وممارسة كل الضغوط على الاحتلال وداعميه، لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا، منذ أكثر من عام”.

ودعت حركة “حماس”، “جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد كل أشكال المقاومة والعمل النضالي ضد الاحتلال الإسرائيلي، مع وجوب استمرار عمليات التصدي لمخططات إسرائيل التي وصفتها بـ”الفاشية” ضد الشعب الفلسطيني”.

وناشدت الحركة الشعب الفلسطيني، باعتبار الأيام الثلاثة المقبلة (الجمعة والسبت والأحد)، أياما عالمية، وهبّة تضامنية، تتحرك فيها القوى والأحزاب والنقابات العمالية في الدول العربية والإسلامية من خلال مسيرات تضامنية يعود الهدف منها إلى الدعوة لوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة”.