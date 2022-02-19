دعوة روسية إلى أن تكون الانتخابات شاملة وبمشاركة جميع المترشحين

دعا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تكون العملية الانتخابية في ليبيا شاملة للجميع، سيف القذافي وعقيلة وباشاغا وحفتر والمشري وغيرهم.

وأوضح بوغدانوف أنّ استبعاد مرشح معين من الانتخابات سيؤدي إلى عدم اعترافه هو ولا المناطق التي يمثلها بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنّ الليبيين هم من يختاروا ممثليم، أيا كان سيف القذافي أو غيره، ويجب أن تتاح للشعب الفرصة للاختيار.

وذكر بوغدانوف أنّ مستشارة الأمين العام للمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز هي شخصية مهنية ومحترفة جدا، وعملت طويلا في الأمم المتحدة، وهي تعمل تحت الأمين العام للأمم المتحدة وتأتمر بأمره، وليس لديها تفويض من مجلس الأمن.

وفي سياق آخر، أضاف بوغدانوف أنّ أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أخبروه أنّ بعثة مراقبة وقف إطلاق النار ينبغي ألّا تتضمن أيا من الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن.