دعوة روسية إيطالية لتطوير الحوار بين الليبيين

لافروف يبحث مع نظيره الإيطالي الأزمة الليبية. [أرشيف/إنترنت]

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأزمة الليبية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، باتفاق مع نظيرتها الإيطالية على ضرورة تطوير الحوار بين الليبيين.

وبحسب بيان للخارجية الروسية، فإن الوزير سيرغي لافروف تفاهم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مكالمة هاتفية الأربعاء، على الحاجة إلى التركيز على الجهود المبذولة لتطوير الحوار بين الأطراف في ليبيا، مع مراعاة مصالح الدول المجاورة والبلدان الأخرى في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين شددا على الحاجة إلى أقصى تنسيق للجهود المبذولة لمواكبة عملية السلام الليبية على المستوى الدولي، إلى جانب الدور الرئيسي للأمم المتحدة.