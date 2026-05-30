دعوة عاجلة للشباب للتسجيل في «الاستحقاقات المحلية»

أعلنت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار فتح باب التسجيل في انتخابات المجالس المحلية للشباب في 32 بلدية، مؤكدة أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، سواء عبر التصويت أو الترشح في المراحل المقبلة، ضمن إطار تعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار المحلي.

ودعت الوزارة الشباب إلى الإسراع في التسجيل ضمن السجل الانتخابي، باعتبارها فرصة أخيرة لضمان الانخراط في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والمساهمة في اختيار ممثليهم داخل المجالس المحلية.

ويتم التسجيل عبر رابط السجل الانتخابي المخصص للعملية الانتخابية، حيث تواصل الجهات المعنية جهودها لتسهيل وصول الشباب إلى منصة التسجيل الإلكترونية، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة في 32 بلدية مستهدفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز المشاركة السياسية للشباب في ليبيا، ودعم مسار بناء المجالس المحلية عبر إشراك فئة الشباب في اختيار ممثليها، بما يعزز مفهوم اللامركزية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار.