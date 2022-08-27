دعوة قطرية إيطالية جزائرية لوقف فوري للتصعيد الحاصل في طرابلس

دعا المبعوث الإيطالي لدة ليبيا نيكولا أورلاندو إلى الوقف الفوري للتصعيد الحاصل في طرابلس وإلى حماية المدنيين.

وقال أورلاندو إنّه يجب على جميع الجماعات المسلحة المشاركة وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى مواقعها الأولية، مجددا رفض بلاده للأعمال الإنفرادية والإعتداءات على المؤسسات ومحاولات فرض حلول للأزمة بالقوة حيث هذا لن يؤدي إلى إستقرار مستدام.

وجدّد أورلاندو دعوة روما للحوار لتجاوز الخلافات وازدواجية المؤسسات، داعيا جميع أصحاب المصلحة إلى وضع مصلحة الشعب الليبي قبل مصالحهم الخاصة والموافقة على وجه السرعة على المتطلبات القانونية والعملية لإجراء الإنتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن .

وشدّد أورلاندو على الاحترام الكامل للسيادة الليبية، مشيرا إلى أنّ بلاده تدعم وساطة الأمم المتحدة، لتسهيل الحوار الضروري والعاجل لتجاوز المأزق الحالي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الجزائرية إنّها تتابع بقلق بالغ التطورات في طرابلس، داعية كل الأطراف لوقف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار.

وأهابت وزارة الخارجية الجزائرية بالمجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية العمل على إنهاء التدخلات في الشؤون الليبية، داعية للانخراط في جهود إحياء مسار التسوية السياسية السلمية لتحقيق المصالحة الوطنية بليبيا.

وفي السياق نفسه، أعلنتت وزارة الخارجية القطرية أنّها تتابع بقلق ما يحدث في طرابلس، مطالبة جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد وحقن الدماء وتسوية الخلافات عبر الحوار.

وشدّدت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة أن تعمل الأطراف الليبية على ضمان حماية المدنيين مجددة دعمها للمسار السياسي، التي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا.