دعوة لوقفة عمالية مطلبية أمام «القيادة العامة» في بنغازي

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا في بنغازي، اليوم الأحد، إلى وقفة للعمال أمام مقر “القيادة العامة” في الرجمة في الأول من مايو المقبل، المصادف ذكري اليوم العالمي للعمال.

وفي بيان موجه إلى رؤساء النقابات الأساسية والفرعية والعامة المنضوية بالاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، والعاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة، أوضح الاتحاد أنه من المقرر أن يكون التجمع في الثالثة بعد ظهيرة الأربعاء المقبل بساحة “الكيش” في بنغازي.

وبعد التجمع سيكون “التوجه إلى مقر القيادة العامة حاملين هموم السنين، وتقديمها ل(خليفة حفتر)”، وفق نص البيان.

وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، أن هدف الوقفة “توضيح الظروف التي يمر بها موظفو شركاتنا ومؤسساتنا، وإيجاد الحلول المناسبة لهم”

وقال الاتحاد “حان الوقت أن يصل صوتنا دون أي إهانات أو ذل أو ترجي أو ضرب أو استجداء أمام مقرات وأبواب الحكومات أو الجهات التشريعية، لنيل أبسط حقوقنا”.

يشار إلى أن الاتحاد عمل للحصول علي الموافقات الأمنية من كل الجهات، وتذليل كل الصعاب.