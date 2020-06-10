دعوى قضائية ضد نيمار في البرازيل بسبب صديق والدته

يبدو أن الأزمات التي تثيرها نادين جونكالفيز، والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لن تتوقف، خاصة في ظل علاقتها الأخيرة مع الشاب تياغو راموس، 22 عاما، والذي يصغرها بـ34 عاما على الأقل.

ورغم مباركة نيمار للعلاقة المثيرة للجدل بين والدته وصديقها تياغو راموس، إلا أن الكواليس المحيطة بهذا الارتباط تبدو مختلفة عما يظهر في العلن.

وقالت تقارير صحفية برازيلية إن ”أغربينو ماغلهايس“، الناشط المثلي البرازيلي الشهير أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد نيمار، على خلفية قيام الأخير بإهانة صديق والدته.

وكانت معلومات تداولتها وسائل إعلام في البرازيل أشارت إلى أن تياغو راموس يملك علاقات مثيرة مع بعض الرجال؛ ما يثير الشكوك حول كونه ”مثلي الجنس“.

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، أن ماغلهايس اتهم نيمار في الدعوى القضائية التي ينوي رفعها ضد النجم البرازيلي بالكراهية والتحريض ضد مثليي الجنس، نتيجة هجومه على تياغو راموس، في تسريب صوتي مع بعض أصدقائه.

وأظهر التسريب الصوتي أن نيمار وصف تياغو راموس بأنه ”المثلي الصغير“، ثم سبّه بأمه، ما دفع ماغلهايس إلى إعلان مقاضاة النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني.