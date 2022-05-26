دفاع «الوحدة» تبحث التعاون العسكري مع روسيا

استقبل مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، رفقة مدير مكتب التعاون الدولي، وعدد من ضباط المكتب، بديوان الوزارة في طرابلس، الوفد الروسي الزائر لوزارة الدفاع برفقة مساعد ملحق الدفاع الروسي.

وعُقِد اجتماع بين الجانبين عُرِضت خلاله العديد من المواضيع التي من شأنها إعادة بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتم التطرق إلى أهمية الملحقية العسكرية بالبلدين ودورها في إرساء دعائم العلاقات والتعاون المشترك، علاوة عن طرح عناوين سُبل التعاون العسكري في ظل احترام سيادة البلدين.