دفاع الوفاق: الرد على قصف قاعدة الوطية سيكون في الوقت والمكان المناسبين

أفادت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، بأن القصف الذي تعرضت له قاعدة الوطية الجوية ليل السبت/الأحد، نفذه طيران أجنبي وصفته بـ”الغادر” داعم لحفتر.

وفي بيان لها اليوم الاثنين، قالت الوزارة إن هذا القصف محاولة بائسة ويائسة لتحقيق نصر معنوي رداً على الانتصارات المتتالية التي حققتها قوات بركان الغضب على الأرض.

ونوهت دفاع الوفاق بأن الرد الرادع سيكون في الوقت والمكان المناسبين.

وأشار البيان إلى أن هذا القصف يُؤكد استمرار حفتر في عدوانه على الحكومة الشرعية وبمباركة الدول الداعمة له.

ولفت البيان إلى أن الطيران الأجنبي الداعم لحفتر نفذ العشرات من الضربات الجوية منذ بدء العدوان على الغرب الليبي في أبريل 2019، واستهدف 9 مرافق مدنية وتسبب في مقتل مدنيين مواطنين وأجانب.

وأضاف البيان: “كما هو معلوم أن هذه التدخلات والدعم المعلن للانقلابي حفتر يزيد من حالة عدم الاستقرار ويُعمق الخلافات ويُقوض الجهود المبذولة لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.