دفاع «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع العسكري مع إسبانيا

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، أمس الأحد، بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، السفير فرانشيسكو خافيير سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع بالبلدين.

من جانبه أوضح الوزير الأوضاع الحالية في ليبيا والتحديات التي تواجه وزارة الدفاع في أداء مهامها وخاصة تلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية بسبب قلة الإمكانيات للبحرية الليبية لمواجهتها، وعدم جدية الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات.

من جهته أكد سفير إسبانيا بأن بلاده على استعداد تام لتقديم العون والدعم في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بعمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب لما للقوات الإسبانية من خبرة في هذا المجال، وفق قوله.