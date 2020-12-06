دفاع «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع بريطانيا

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس، مع السفير نيكولاس هوبتن سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، رفقة العقيد مارك يافن الملحق العسكري المعتمد لدى ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ووزارة الدفاع بالمملكة المتحدة.

وتحدث الوزير بتفصيل عن الأوضاع الحالية في ليبيا والتحديات التي تواجه وزارة الدفاع في أداء مهامها وخاصة تلك المتعلقة بالحظر المفروض على ليبيا والذي بسببه لم تتمكن الوزارة من توفير حتى المعدات التي تستخدم في المواضيع المتعلقة بالحالات الإنسانية مثل الهجرة غير الشرعية مما أثر سلباً على أداء البحرية الليبية و المعدات الخاصة بإزالة الألغام.

كما أشار وزير الدفاع إلى عدم جدية الأمم المتحدة في تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات، وعدم جديتها في حل الأزمة الليبية، وفق قوله.

من جانبه أكد سفير المملكة المتحدة بأن بلاده على استعداد تام لتقديم العون والدعم في مختلف المجالات خصوصاً فيما يتعلق بعمليات نزع الألغام وإجراءات التحاليل الخاصة بالحمض النووي (DNA) للتعرف على ضحايا جرائم العدوان على طرابلس.