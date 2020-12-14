دفاع «الوفاق» تبحث تعزيز التعاون العسكري مع باكستان

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس، العميد عاطف طلحة الملحق العسكري الباكستاني المعتمد لدى وزارة الدفاع.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع بحكومتي البلدين، ولما يتميز به الجيش الباكستاني من خبرة وتجربة كبيرة في مختلف المجالات العسكرية وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد الملحق العسكري بأن بلاده ترغب في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا، كما ترغب في المساهمة في تدريب عناصر الجيش التابع لحكومة الوفاق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة.