دفاع «الوفاق» تبحث تعزيز التعاون العسكري مع باكستان

استقبل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الاثنين، ساجد إقبال سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا الذي تم تكليفه بهذه المهمة منذ سنة 2018.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول علاقات التعاون المميزة والعريقة بين ليبيا وباكستان في مختلف المجالات وخاصة في مجال الدفاع حيث تم في السابق تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وتخريج أعداد من الضباط الأكفاء من الكليات والأكاديميات العسكرية المختلفة بباكستان.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع مع التركيز على التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية الليبية بمختلف صنوفها وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا.

من جانبه ثمن الوزير دور باكستان ووقوفها مع الشعب الليبي في أصعب أوقاته حيث أن سفارة باكستان من سفارات الدول المعدودة التي لم تغادر ليبيا في أحلك الظروف.

كما أكد النمروش عزم الوزارة وسعيها الحثيث نحو تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.