دفاع «الوفاق» تبحث مع السفارة الألمانية دعم البحرية الليبية

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا السيد أوليڤر أوفتشا، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تضمن اللقاء الحديث عن جهاز حرس السواحل الليبي التابع للقوات البحرية الليبية وما يقوم به من عمليات البحث والإنقاذ، ودوره الكبير في الحد من الهجرة غير القانونية برغم قلة الإمكانيات، وما ينتج عنها من تعرض أفراد البحرية للخطر من أجل إنقاذ الأرواح في عرض البحر، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر لدعم البحرية الليبية بالمعدات والتجهيزات التي تمكن أفرادها من أداء مهامهم بشكل أفضل.

بدوره ثمن السفير دور البحرية الليبية ودور المؤسسات العسكرية والأمنية في استتباب الأمن والاستقرار في غرب البلاد، وأكد على حرص بلاده لدعم الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا.