دفاع «الوفاق» تسعى لتوسيع التعاون العسكري مع بريطانيا

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، رفقة الملحق العسكري عقيد مارك بافن والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تقوم المملكة المتحدة بتوسيع حجم التعاون العسكري وخاصة المتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب وكذلك دعم الطب العسكري بمختلف البرامج التدريبية والأجهزة والمعدات.

من جانبه ثمن السفير دور المؤسسات العسكرية والأمنية في استتباب الأمن والإستقرار في غرب البلاد، وأكد على حرص بلاده على دعم الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.