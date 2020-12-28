دفاع «الوفاق» تسعى للإسراع في تنفيذ أعمال التطوير الفني والصناعي

تسعى وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إلى الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير والتدريب الفني والصناعي.

وفي هذا الصدد، التقى وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في طرابلس، عميد دكتور مهندس عبد الحميد الطوير مدير جهاز التصنيع العسكري، وعقيد دكتور مهندس محمد السهولي مدير الثانوية الصناعية بني وليد.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة كل ما يتعلق بالمجمعات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

ويأتي ذلك بعد توجيهات الوزير بالإسراع في الشراكة مع الشريك الأجنبي والمحلي لتنفيذ الأعمال الخاصة بالتطوير والتدريب الفني والصناعي بالتعاون مع الثانوية الصناعية بني وليد.