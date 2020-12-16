دفاع «الوفاق» تُناقش إجراءات تفعيل اتفاقية التعاون العسكري مع إيطاليا

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك التي تم توقيعها بداية هذا الشهر في روما بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ووزارة الدفاع بحكومة جمهورية إيطاليا، والتي تشمل التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما فيها مجال الطب العسكري.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع إيطاليا، في العاصمة روما.

وقال الوزير في تصريحات عقب مراسم التوقيع: “وقعنا مع وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الجمعة في روما اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع”.

وأضاف: “اتفقنا مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام و عمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية”.

وأشار وزير الدفاع إلى أن اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين تشمل المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وبناظر تجهيز الوحدات العسكرية والأمنية.

كما تتضمن الاتفاقية التعاون في مجال الطب العسكري من خلال تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة والمعدات وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري”.

واختتم الوزير تصريحاته بالقول: “مساعينا في وزارة الدفاع لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة بدأت مع الحليف التركي والقطري والآن مع الجانب الإيطالي وستمتد إلى كل الدول التي وقفت مع الشعب الليبي”.