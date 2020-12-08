دفاع «الوفاق» تُناقش الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي

ناقشت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها.

جاء ذلك في اجتماع موسع، ترأسه وزير الدفاع العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع كل من الفريق أول ركن محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق، واللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة، واللواء عبدالباسط مروان عضو غرفة العمليات المشتركة، واللواء أحمد أبوشحمة آمر غرفة عمليات الميدان بغرفة العمليات المشتركة، والعميد ‘براهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة، وكذلك أعضاء لجنة 5+5 العسكرية بحكومة الوفاق الوطني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع تضمن مناقشة وبحث الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها.

وتم التطرق إلى الاحتياجات العاجلة واللازمة للمؤسسة العسكرية لتنفيذ مهامها، وسُبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووضع الحلول للعراقيل التي تُواجه تنفيذه.