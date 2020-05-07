دفاع «الوفاق» تُنبه بعدم نشر أي أخبار للتحركات العسكرية قبل الإعلان عنه رسمياً

طالبت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، بعدم نشر أو تداول أي أخبار للتحركات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها رسمياً.

جاء ذلك في تنبيه لمكتب الإعلام والتوثيق بالوزارة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أنه لوحظ خلال الفترة الماضية تداول بعض المواقع والمدونين ممن يرافقون قوات بركان الغضب في تصديها لعدوان حفتر بنشر أخبار، وتحركات ومعلومات عن الكتائب المقاتلة.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن هذا النشر وإن كان بحسن نية فهو مرفوض لأنه قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية ويُشكل خطراً كبيراً على قوات بركان الغضب.

ونبهت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق كافة المُدونين والنُشطاء بعدم نشر أو تداول أي أخبار أو صور أو فيديوهات للمواقع والأفراد والآليات والتحركات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها رسمياً، من قِبل الغرفة الرئيسة لعملية بركان الغضب.

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