دفاع «الوفاق» تُوقع اتفاقية تعاون عسكري مع إيطاليا

أعلن وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع إيطاليا، اليوم الجمعة، في العاصمة روما.

وقال الوزير في تصريحات عقب مراسم التوقيع: “وقعنا مع وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الجمعة في روما اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع”.

وأضاف: “اتفقنا مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام و عمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية”.

وأشار وزير الدفاع إلى أن اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين تشمل المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وبناظر تجهيز الوحدات العسكرية والأمنية.

كما تتضمن الاتفاقية التعاون في مجال الطب العسكري من خلال تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة والمعدات وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري”.

واختتم الوزير تصريحاته بالقول: “مساعينا في وزارة الدفاع لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة بدأت مع الحليف التركي والقطري والآن مع الجانب الإيطالي وستمتد إلى كل الدول التي وقفت مع الشعب الليبي”.