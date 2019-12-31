دفعات سيارات كورية تصل تباعاً إلى ميناء مصراتة

السفينة “سي هايلنس” دخلت ميناء مصراتة وعلى متنها نحو 2145 سيارة [218]

وصلت إلى ميناء مصراتة خلال الساعات الماضية سفن نقل سيارات عديدة مستوردة جميعها من السوق الكورية.

ووفقا للبيانات الحديثة الصادرة عن إدارة الميناء فإن السفينة “سي هايلنس” دخلت وعلى متنها نحو 2145 سيارة ولحقت بها سفينة السيارات “باساما” وعلى متنها قرابة 2700 سيارة.

كما استقبلت أرصفة ميناء مصراتة الحاملة “كيجن” التي كانت مُحمّلة بـ 1435 سيارة لتلحق بها بعدها بساعات ناقلة السيارات “فايكنغ دايموند” وعلى متنها 2610 سيارة.

أما ميناء بنغازي فقد استقبل السفينة “قراند سيشيليا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الميار وعلى متنها 1500 سيارة.